О нас

В Украине зарегистрировано более 23,7 тыс. пропавших без вести людей

В Украине зарегистрировано более 23,7 тыс. пропавших без вести людей В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине считаются без вести пропавшими 23 760 граждан.
Другие страны
4 мая 2023 г. 08:09
В Украине зарегистрировано более 23,7 тыс. пропавших без вести людей

В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине считаются без вести пропавшими 23 760 граждан.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Он отметил, что с начала войны было зарегистрировано 101 543 факта о без вести пропавших людей, после чего информацию внесли в единый учет.

"Далее проводились первоочередные действия по проверке. 54 310 человек было разыскано", - сказал он.

После проведения всех надлежащих мероприятий в розыск объявили 31 330 человек, из которых 7 570 были найдены, все же остальные считаются пропавшими при особых обстоятельствах. В них входят вооруженные конфликты, военные действия, временная оккупация и чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynada 23,7 min nəfər itkin düşüb

Другие новости из категории

Город Эль-Пасо в Техасе оккупировали тысячи нелегальных иммигрантов
Город Эль-Пасо в Техасе оккупировали тысячи нелегальных иммигрантов
4 мая 2023 г. 07:51
Пентагон заключил контракт на производство комплексов Javelin на $7,2 млрд
Пентагон заключил контракт на производство комплексов Javelin на $7,2 млрд
4 мая 2023 г. 05:48
Зеленский покинул Финляндию и отправился в Нидерланды
ФотоЗеленский покинул Финляндию и отправился в Нидерланды
4 мая 2023 г. 04:03
СМИ: Оборонная промышленность ЕС столкнулась с дефицитом кадров
СМИ: Оборонная промышленность ЕС столкнулась с дефицитом кадров
4 мая 2023 г. 02:43
Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство
Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство
4 мая 2023 г. 00:47
Число жертв наводнений в Руанде превысило 120
Число жертв наводнений в Руанде превысило 120
4 мая 2023 г. 00:33
ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов
ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов
3 мая 2023 г. 22:55
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $300 млн
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $300 млн
3 мая 2023 г. 22:34
Вучич: Устроивший стрельбу в школе Белграда подросток помещен в спецотделение психиатрии
Вучич: Устроивший стрельбу в школе Белграда подросток помещен в спецотделение психиатрии
3 мая 2023 г. 21:16
Королевская семья Великобритании репетирует коронацию Карла III в Лондоне
Королевская семья Великобритании репетирует коронацию Карла III в Лондоне
3 мая 2023 г. 20:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi