В Украине зарегистрировано более 23,7 тыс. пропавших без вести людей

В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине считаются без вести пропавшими 23 760 граждан.

В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине считаются без вести пропавшими 23 760 граждан.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Он отметил, что с начала войны было зарегистрировано 101 543 факта о без вести пропавших людей, после чего информацию внесли в единый учет.

"Далее проводились первоочередные действия по проверке. 54 310 человек было разыскано", - сказал он.

После проведения всех надлежащих мероприятий в розыск объявили 31 330 человек, из которых 7 570 были найдены, все же остальные считаются пропавшими при особых обстоятельствах. В них входят вооруженные конфликты, военные действия, временная оккупация и чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.