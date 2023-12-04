В Украине запустят крупнейшую ветроэлектростанцию в Восточной Европе

В Украине запустят крупнейшую ветряную электростанцию в Восточной Европе, проект должен быть готов к концу 2025 года.

В Украине запустят крупнейшую ветряную электростанцию в Восточной Европе, проект должен быть готов к концу 2025 года.

Как сообщает Report, сегодня был подписан меморандум о взаимопонимании по завершению строительства Тилигульской ветроэлектростанция (ВЭС), поддерживаемого Европейской комиссией и правительствами Украины и Дании.

Меморандум был подписан в рамках 28-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая проходит в Дубае, в присутствии еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон и министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Установленная мощность ВЭС составит 500 мегаватт, а общий объем инвестиций превысит 650 миллионов евро. Электростанция будет способна производить около 1,7 ТВтч электроэнергии в год и позволит предотвратить выброс 1,7 миллиона тонн парниковых газов.

Вторая очередь ВЭС будет состоять из 64 ветротурбин общей мощностью 384 МВт. Первая очередь мощностью 114 МВт была введена в эксплуатацию весной 2023 года.

Украинская компания готова начать строительство второго этапа во втором квартале 2024 года и рассчитывает завершить его к концу 2025 года.