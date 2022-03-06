В Украине запустили сайт с данными пленных российских военных

Специалисты аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработали сайт "Оккупант", который предоставляет информацию о военнопленных из вооруженных сил РФ.

Специалисты аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработали сайт "Оккупант", который предоставляет информацию о военнопленных из вооруженных сил РФ.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Сайт "Оккупант" - информационный ресурс Аппарата СНБО Украины, в оперативном режиме предоставляющий информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, которые вторглись на территорию Украины, начиная с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Порталом смогут пользоваться граждане России, в частности, семьи солдат или их знакомые для получения информации о состоянии и месте пребывания пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.

"Подчеркиваем, что с российскими военнослужащими ведут себя в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция), в частности, они обеспечены питанием, одеждой, лечением, содержатся в нормальных условиях", - добавили в ведомстве.