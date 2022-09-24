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В Украине запустили чат-бот по эвакуации

В Украине запустили чат-бот по эвакуации В Украине запустили чат-бот для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 18:00
В Украине запустили чат-бот по эвакуации

В Украине запустили чат-бот для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи.

Как сообщает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в РФ или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину", - говорится в сообщении.

Чат-бот доступен в социальной сети Telegram. Также в Украине продолжают координировать эвакуацию населения с территорий, где ведутся боевые действия, временно оккупированных и деоккупированных территорий.

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