В Украине закрыли выезд за границу чиновникам и депутатам без санкции офиса президента

Украинские пограничники получили распоряжение о запрете выезда всех чиновников и депутатов без особого разрешения.

Украинские пограничники получили распоряжение о запрете выезда всех чиновников и депутатов без особого разрешения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

"Пару часов назад на посты пограничников разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу, - написал он в Telegram-канале. - Все, кто пытаются пересекать границу, останавливаются, и ожидается решение по каждому из них".

25 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем депутатам и чиновникам с требованием работать на территории страны. Он подчеркнул, что испытывает ярость к депутатам, военкомам и судьям, вокруг которых разворачиваются новые скандалы, связанные с коррупцией и выездами за границу.