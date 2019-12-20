В Украине закрывают все игорные заведения

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МВД Украины объявило о закрытии всех игорных заведений в стране, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе селекторного совещания, сославшись на соответствующее постановление правительства. По его словам, этот документ уже опубликован и вступил в силу.

"Постановление кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов (18:00 по Баку) 20 декабря в соответствии с постановлением правительства прекратить функционирование игорных заведений", - отметил А.Аваков, уточнив, что Национальной полиции и Фискальной службе поручено обеспечить принятие соответствующих мер.

Министр отметил, что в дальнейшем этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной радой.