В Украине закрывают все игорные заведения

МВД Украины объявило о закрытии всех игорных заведений в стране, передает Report со ссылкой на ТАСС.
"С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе селекторного совещания, сославшись на соответствующее постановление правительства. По его словам, этот документ уже опубликован и вступил в силу.
"Постановление кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов (18:00 по Баку) 20 декабря в соответствии с постановлением правительства прекратить функционирование игорных заведений", - отметил А.Аваков, уточнив, что Национальной полиции и Фискальной службе поручено обеспечить принятие соответствующих мер.
Министр отметил, что в дальнейшем этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной радой.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости