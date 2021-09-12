В Украине задумались о переводе алфавита на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за переход страны с кириллицы на латиницу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за переход страны с кириллицы на латиницу.

Как передает Report, об этом он сказал в эфире "Радио Свобода" .

По его мнению, смена письменности в государстве является одной из фундаментальных вещей, которую следует сделать.

Также Данилов предложил присвоить английскому языку статус второго государственного. Он считает, что это "язык цивилизованного общения".

Кроме того, секретарь СНБО заявил о необходимости ввести обучение английскому в детских садах Украины.