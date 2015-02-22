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    В Украине задержаны четверо подозреваемых в совершении теракта в Харькове

    Преступники использовали управляемое взрывное устройство направленного действия

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Четверо подозреваемых в совершении взрыва в Харькове задержаны сотрудниками СБУ, у них изъят гранатомет.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба СНБО Украины со ссылкой на главу ведомства Александра Турчинова.

    "Уже задержаны четыре участника подрыва и извлечено оружие, в частности гранатомет", — информировали в пресс-службе.

    Как заявил глава СНБО, преступники использовали управляемое взрывное устройство направленного действия. "Антитеррористическая операция продолжается", — добавили в пресс-службе СНБО.

    Ранее сообщалось, что в Харькове проводится антитеррористическая операция в связи с произошедшим в городе терактом.

    22 февраля в Харькове на шествии в честь годовщины "евромайдана" прогремел взрыв. По предварительной информации, в результате взрыва погибли от двух до трех человек, до 15 человек получили ранения.

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