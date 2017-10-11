В Украине задержан замминистра обороны за участие в коррупционной схеме

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра обороны страны и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, подозреваемых в растрате государственных средств, сообщает Report со ссылкой на 112.ua.

По данным следствия, при проведении конкурса на закупку жидкого топлива был незаконно заключен ряд дополнительных соглашений с поставщиком, что привело к существенному увеличению изначальной цены.

"В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149,339 млн гривен (примерно 5,65 млн долларов США)", - говорится в сообщении НАБУ.