В Украине задержали гражданина Азербайджана - ФОТО

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали находящегося в международном розыске гражданина Азербайджана Магсуда Махмудова.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанный находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

"Оперативники спецслужбы установили, что 51-летний иностранец скрывался в Украине с ноября прошлого года. Придерживаясь конспирации, злоумышленник передвигался по столице только на такси и менял номера телефона. Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, мужчина пытался получить статус политического беженца", - сказано в сообщении.

В результате проведения правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий удалось установить его место жительства. Задержали азербайджанца в арендованной квартире в Голосеевском районе столицы.