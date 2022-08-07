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В Украине задержали более 1 600 диверсантов

В Украине задержали более 1 600 диверсантов С начала полномасштабной войны в Украине задержали более 1 600 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности.
Другие страны
7 августа 2022 г. 17:11
В Украине задержали более 1 600 диверсантов

С начала полномасштабной войны в Украине задержали более 1 600 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире национального телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"За 164 дня войны на территории Украины разоблачено около сотни ДРГ и задержано более 1600 человек вероятно причастных к диверсионной деятельности. Я на своем Facebook часто пишу о корректировщиках и пособниках диверсантов", - отметил он.

По словам Енина, корректировщики и пособники диверсантов соглашаются сотрудничать с россиянами за 5-10 тысяч гривен. За вознаграждение предатели предоставляют информацию о расположении позиций ВСУ, блокпостов, а также информируют о местах прилета ракет.

Теперь злоумышленникам грозит 15 лет заключения.

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