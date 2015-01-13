В Украине за уклонение от воинской службы будут лишать свободы на пять лет

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Украине за уклонение от воинской службы и мобилизации грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил на проведенной пресс-конференции первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-майор Владимир Талалай.

По его словам, в Украине уклонение от воинской службы является "серьезной проблемой" и будет так же серьезно наказываться: "Если гражданин открыто заявит о своем нежелании проходить воинскую службу, уголовная ответственность за это предполагается от 2 до 5 лет лишения свободы. За более легкие нарушения - административная ответственность".

Напомним, что 20 января в Украине стартует очередной призыв на воинскую службу. Еще два призыва ожидаются в апреле и июне. В этом году планируется призвать на воинскую службу 50 тысяч человек.

Несколько дней назад министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в случае необходимости в 2015 году будет мобилизовано 104 тыс. человек.