В Украине за сутки выявили 259 случаев заболевания COVID-19

В Украине за сутки выявили 259 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, число заболевших COVID-19 в стране достигло 21 245. Как передает Report, об этом сообщили в минздраве страны.

С начала эпидемии умерли 623 человека с положительным тестом на коронавирус.

Общее число выздоровевших на Украине составило 7 234.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.