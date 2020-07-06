В Украине за сутки от COVID-19 скончались 13 человек

Всего за время пандемии заболели 3 550 детей и 7 030 медработников

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки в Украине выросло на 543, до 49 043, умерли еще 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Всего выздоровели 21 703 человек, в том числе 327 за минувшие сутки.

"Всего за время пандемии заболели 3 550 детей и 7 030 медработников. Из них за последние сутки 41 ребенок и 40 медработников", - заявил министр здравоохранения Украины на брифинге в понедельник.