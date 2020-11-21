В Украине выявили антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Число случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на рекордные 14 580.

Число случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на рекордные 14 580.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализирован – 1 761 человек; летальных случаев - 215; выздоровело – 7 989 человек", - написал Степанов в субботу в Facebook.

Он сообщил, что за сутки в стране сделали почти 72 тыс тестов на коронавирус.

По его словам, за все время пандемии на Украине заболели - 612 665 человек, выздоровели - 282 313 человека, летальных случаев - 10 813.