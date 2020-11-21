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В Украине выявили антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

В Украине выявили антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки Число случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на рекордные 14 580.
Другие страны
21 ноября 2020 г. 20:45
В Украине выявили антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Число случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на рекордные 14 580.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализирован – 1 761 человек; летальных случаев - 215; выздоровело – 7 989 человек", - написал Степанов в субботу в Facebook.

Он сообщил, что за сутки в стране сделали почти 72 тыс тестов на коронавирус.

По его словам, за все время пандемии на Украине заболели - 612 665 человек, выздоровели - 282 313 человека, летальных случаев - 10 813.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada koronavirusa gündəlik yoluxmada rekord qeydə alındı

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