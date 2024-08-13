В Украине введут электронную систему оповещения для въезда иностранцев

В Украине планируют ввести систему электронного уведомления о намерении въезда в страну для иностранцев, которые пользуются правом безвизового въезда.

В Украине планируют ввести систему электронного уведомления о намерении въезда в страну для иностранцев, которые пользуются правом безвизового въезда.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Во время совещания с целью усиления пограничного и миграционного контроля, а также контрразведывательного режима во время действия военного положения было предложено определить и утвердить перечень стран, имеющих с Украиной безвизовый режим въезда, граждане которых будут обязаны в установленном порядке подавать электронное сообщение о намерении въехать в Украину", - отметили в СНБО.

Также на совещании обсуждены вопросы создания предохранительного механизма запрета въезда в Украину иностранцев, пребывание которых на территории государства нежелательно из соображений интересов национальной безопасности.