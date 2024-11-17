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В Украине введен режим экстренных отключений электроэнергии

В Украине введен режим экстренных отключений электроэнергии В Украине введен режим экстренных отключений электроэнергии.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 10:54
В Украине введен режим экстренных отключений электроэнергии

В Украине введен режим экстренных отключений электроэнергии.

Как передает Report, об этом написал министр энергетики страны Герман Галущенко в соцсети.

По его словам, происходят взрывы на объектах генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

"Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии", - сообщил министр.

По данным украинских СМИ, в настоящий момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога, поступает информация о взрывах во многих регионах.

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