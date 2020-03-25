В Украине введен режим ЧС

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней, до 24 апреля текущего года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду. По его словам, решение позволяет продлить данные меры в случае необходимости.

В частности, внесены изменения в ранее принятые акты правительства, которыми действие уже введенных карантинных мер продлено с 3 до 24 апреля текущего года.

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