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    В Украине вступил в силу закон о введении военного положения

    © Ministry of Defense of Ukraine

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Закон о введении военного положения в десяти регионах Украины опубликован сегодня в правительственной газете "Урядовый курьер", таким образом, он официально вступил в силу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В тексте документа указано, что военное положение вводится в 10 областях -  в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. 

    Мобилизация в условиях военного положения объявляется президентом Украины.

    Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней.

    Напомним, что 25 ноября три украинских судна были задержаны ФСБ России в Керченском проливе.

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