В Украине вступил в силу закон о введении военного положения

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Закон о введении военного положения в десяти регионах Украины опубликован сегодня в правительственной газете "Урядовый курьер", таким образом, он официально вступил в силу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В тексте документа указано, что военное положение вводится в 10 областях - в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Мобилизация в условиях военного положения объявляется президентом Украины.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней.

Напомним, что 25 ноября три украинских судна были задержаны ФСБ России в Керченском проливе.