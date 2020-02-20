В Украине выступают против приезда эвакуированных из Китая - ВИДЕО

Жители Терпонольской области Украины провели молебен против возможного приезда в местный санаторий граждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая, сообщает Report со ссылкой на "Лiга. Новости".
Накануне вечером на въезде в санаторий "Медоборы" собрались сотни людей из окрестных сел и спели молитву под дождем. Жители говорили, что настроены решительно и будут дежурить всю ночь, чтобы защитить свои семьи от коронавируса.
Украинские СМИ отмечают, что жителей Терпонольской области встревожила информация о том, что в "Медоборах" собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация случилась во Львовской области, где люди забаррикадировали автомобильным шинами въезд в больницу города Винники. А в Полтавской области жители города Новые Санжары, напуганные возможных приездом сограждан из Уханя, вступили в столкновения с полицией.
В свою очередь власти засекретили места размещения эвакуированных и призвали граждан проявить единство.
Как сообщается на странице МВД в Facebook, все эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств, которые находятся на борту самолета, здоровы.
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