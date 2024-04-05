В Украине в апреле-мае будут демобилизованы 7 тыс. срочников

Начатая в Украине в апреле демобилизация военнослужащих срочной службы коснется 7 тыс. человек.

Начатая в Украине в апреле демобилизация военнослужащих срочной службы коснется 7 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В соответствии с указом президента Украины в течение апреля-мая в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы. Всего подлежат увольнению около 7 тыс. человек", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

2 апреля агентство Укринформ информировало, что в Украине началась демобилизация военнослужащих-срочников, которая продлится до 31 мая. Демобилизованы будут все военнослужащие, призванные на срочную службу до февраля 2022 года, за исключением тех, кто подписал контракт с ВСУ.

Как сообщал в феврале советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, всего в стране 1 млн мобилизованных, при этом активное участие в боевых действиях принимают 200-300 тыс. солдат и офицеров.