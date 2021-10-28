В Украине установлен новый суточный рекорд по числу заразившихся COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине за минувшие сутки составило 26 071, что является рекордным показателем за время пандемии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав Украины.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине за минувшие сутки составило 26 071, что является рекордным показателем за время пандемии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав Украины.

"За сутки 27 октября на Украине зафиксирован 26 071 новый случай заражения COVID-19 (из них детей 1 830, медработников - 477)", - говорится в сообщении ведомства. За сутки госпитализировано 5 366 человек, 10 006 выздоровели, 576 скончались от осложнений.

В ведомстве отметили, что за сутки обновлен рекорд по числу вакцинированных - привиты почти 292 тыс. граждан.

За время пандемии в Украине зафиксировано более 2,85 млн случаев коронавируса, более 2,411 млн выздоровели, 66 204 человека скончались от осложнений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов ранее предупредил, что число летальных исходов из-за коронавируса может достигнуть 1 тыс. в сутки. По его словам, ежедневно необходимо прививать 350-400 тыс. человек.