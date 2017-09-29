В Украине упал военный самолет

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Военный самолет упал в районе украинского города Хмельницкий.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил представитель Хмельницкой областной государственной администрации.

"Сегодня примерно 20 - 30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолет", - говорится в сообщении. По словам представителя администрации, на место происшествия выехали спасатели, а также руководство воинской части, базирующейся в Староконстантинове Хмельницкой области.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия. Подробности происшествия устанавливаются. Тип самолета не называется.