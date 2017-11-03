 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Украине убит глава фракции "Блок Петра Порошенко"

    Убитый Сергей Самарский звонил супруге около 18:00, выходя из помещения городского совета

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Украине убит депутат горсовета Северодонецка, глава фракции "Блок Петра Порошенко", советник мэра города Сергей Самарский.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщил заместитель мэра Северодонецка Григорий Пригеба в социальной сети Facebook.

    "В 01.30 сообщили об убийстве Сергея Самарского. Убили по-скотски, как подонки", - написал Г. Пригеба.

    СМИ сообщают, что убитый звонил супруге около 18:00, выходя из помещения городского совета.

    По словам председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, С. Самарский после работы отправлялся домой, позже собирался выйти в эфир телеканала.

    Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi