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В Украине суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на 65%

В Украине суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на 65% Украинские медики за последние сутки зафиксировали 835 новых случаев коронавируса в стране, что почти на 65% превышает показатель предыдущего дня, когда было выявлено 296 заразившихся
Другие страны
23 июня 2021 г. 11:36
В Украине суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на 65%

Украинские медики за последние сутки зафиксировали 835 новых случаев коронавируса в стране, что почти на 65% превышает показатель предыдущего дня, когда было выявлено 296 заразившихся. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"По данным Центра общественного здоровья, за сутки на Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 33, медработников - 25", - говорится в сообщении

Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 2 230 977 человек. За все время от осложнений инфекции скончались 52 123 пациента (70 - за последние сутки), вылечились 2 155 261 инфицированных (2 292 - за последние сутки).

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Версия на английском языке COVID incidence on rise in Ukraine

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