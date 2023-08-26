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В Украине столкнулись два самолета, погибли три пилота

В Украине столкнулись два самолета, погибли три пилота Два учебно-боевых самолета L-39 столкнулись в Житомирской области Украины вечером 25 августа, в результате погибли три пилота.
Другие страны
26 августа 2023 г. 19:24
В Украине столкнулись два самолета, погибли три пилота

Два учебно-боевых самолета L-39 столкнулись в Житомирской области Украины, в результате погибли три пилота.

Как передает Report, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"С грустью сообщаем, что в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование", - сказано в заявлении.

В ведомстве подтвердили, что среди погибших - известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным "Джус".

"Джус" служил летчиком истребителя МиГ-29, с началом полномасштабного вторжения российской армии участвовал в воздушной обороне Киева.

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