В Украине столкнулись два самолета, погибли три пилота

Два учебно-боевых самолета L-39 столкнулись в Житомирской области Украины вечером 25 августа, в результате погибли три пилота.

Два учебно-боевых самолета L-39 столкнулись в Житомирской области Украины, в результате погибли три пилота.

Как передает Report, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"С грустью сообщаем, что в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование", - сказано в заявлении.

В ведомстве подтвердили, что среди погибших - известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным "Джус".

"Джус" служил летчиком истребителя МиГ-29, с началом полномасштабного вторжения российской армии участвовал в воздушной обороне Киева.