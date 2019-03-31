В Украине началось голосование на выборах президента страны - ОБНОВЛЕНО

Около 30 тыс. избирательных участков открылись в Украине для голосования на выборах президента страны. Более 29 млн граждан внесены в списки избирателей, на пост нового руководителя государства претендуют 39 кандидатов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Лидерами предвыборных рейтингов являются представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

*** 08:30

Сегодня в Украине пройдут очередные президентские выборы.

Как передает Report, всего в стране зарегистрировано 29 814 111 избирателей, которые проголосуют на 29 900 избирательных участках по всей стране и 101 — заграницей.

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в правила голосования в России, запретив своим гражданам голосовать в этой стране. Вместо этого они предложили проголосовать на избирательных участках в Грузии, Казахстане и Финляндии. Это, в свою очередь, ставит вопрос об участии в выборах 3 миллионов граждан Украины.

Более 1,5 тысяч международных наблюдателей из более чем 40 стран будут наблюдать за президентскими выборами. Всего в Центральной избирательной комиссии Украины зарегистрировано 2344 международных наблюдателя, представляющих 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

Согласно опросам, в тройку лидеров предстоящих выборов входят нынешний президента Петра Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и шоумен Владимира Зеленский.