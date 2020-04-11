​В Украине сотни медработников заразились коронавирусом

Коронавирус на Украине диагностировали у 334 медицинских работников.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"У нас из 2 203 больных коронавирусной инфекцией - 334 медицинских работника. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечить их средствами индивидуальной защиты", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Интер".

В пятницу командование медицинских сил Вооруженных сил Украины также сообщило о трех новых случаях заражения коронавирусом в украинской армии. Общее число инфицированных военнослужащих на Украине возросло до 10 человек, один из них умер.

Всего по состоянию на утро пятницы на Украине зарегистрировано 2 203 случая заражения коронавирусом, 69 человек умерли, 61 пациент выздоровел.