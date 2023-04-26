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В Украине сообщили о блокировании Россией Черноморского зернового коридора

В Украине сообщили о блокировании Россией Черноморского зернового коридора В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины опровергли информацию о якобы вынесении ими запрета на движение торговых судов в рамках Черноморский зерновой инициативы и сообщили о блокировании соответствующего гуманитарного транспортного коридора в среду
Другие страны
26 апреля 2023 г. 22:40

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины опровергли информацию о якобы вынесении ими запрета на движение торговых судов в рамках Черноморский зерновой инициативы и сообщили о блокировании соответствующего гуманитарного транспортного коридора в среду российской стороной.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook.

"Сегодня, 26.04.2023, Черноморский зерновой коридор еще раз приостановлен российской стороной. Так, 25.04.2023 в Совместном координационном центре (г.Стамбул) представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, действующему в рамках Черноморской Инициативы по экспорту зерна и связанных продовольственных грузов морским путем", - говорится в публикации.

Также отмечается, что в результате четыре судна, в том числе Akdeniz-M, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный в среду, еще одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

"По данным ООН, по зерновому коридору из украинских портов на 25 апреля отправлено 28,9 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, в том числе кукурузы — 14,5 млн тонн, пшеницы — 7,9 млн тонн, подсолнечного масла – 1,5 млн тонн", - сообщили в ВМС ВСУ.

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