В Украине собираются ввести карантин на выходные дни

Власти Украины намерены ввести карантин выходного дня с 14-15 ноября.

Власти Украины намерены ввести карантин выходного дня с 14-15 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,о б этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала "1 + 1".

"Мы не можем ввести полный локдаун, на который пошла Европа. Поэтому мы предлагаем карантин выходного дня. Не исключаю, что он будет введен на выходных через неделю (14-15 ноября - прим. ТАСС)", - сказал министр. По его словам, в условиях такого карантина "будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки и транспорт".

Степанов сообщил также, что в четверг заразились коронавирусом больше 10 тыс. украинцев. "Завтра мы сообщим статистику более чем о 10 тыс. случаев коронавируса за сутки", - сказал он.

Кроме того, по его словам, власти готовятся развернуть временные госпитали в трех регионах из-за стремительного распространения коронавируса. "Сейчас в стране 52 тыс. коек в больницах для пациентов с коронавирусом, мы их можем увеличить еще на 20 тыс. Кроме того, мы пойдем на развертывание временных госпиталей. Сейчас мы рассматриваем Киев, Одессу и Краматорск", - сказал он.

Министр отметил, что количество госпитализированных с коронавирусом с начала сентября выросло в 3,5 раза. "На сегодняшнее утро в больницах находилось 27,5 тыс. пациентов, это почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября", - отметил он.