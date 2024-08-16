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В Украине сформируют перечень лиц мужского пола от 16 до 60 лет для постановки на военный учет

В Украине сформируют перечень лиц мужского пола от 16 до 60 лет для постановки на военный учет В Украине сформируют перечень граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и подлежат постановке на военный учет.
Другие страны
16 августа 2024 г. 18:49
В Украине сформируют перечень лиц мужского пола от 16 до 60 лет для постановки на военный учет

В Украине сформируют перечень граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и подлежат постановке на военный учет.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня на заседании Кабмина было принято постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах", - говорится в сообщении министерства.

Согласно документу, юноши в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), это касается как проживающих в Украине, так и тех, кто находится за границей.

Что касается, проверки документов, то мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или загранпаспорта, будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита".

Кроме того, юноши в возрасте от 16 до 25 лет, проживающие в Украине и обращающиеся за оформлением паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВЛК.

Отмечается, что также это касается тех, кто находится за границей и обращается за оформлением или получением паспорта в украинских представительствах за границей.

"Будет сформирован перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в ЕГРПВР и подлежат постановке на военный учет", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada hərbi qeydiyyat üçün 16 yaşdan 60 yaşa qədər kişilərin siyahısı hazırlanacaq

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