Глава Луганской ОВА заявил о похищении детей в целях шантажа

В украинском городе Рубежный российские военные похищают детей и используют их для шантажа

В украинском городе Рубежный российские военные похищают детей и используют их для шантажа.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, информацией об этом поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в личном Telegram-канале.

По его словам, российские военные заставляют матерей разведывать позиции Вооруженных сил Украины, угрожая расстрелять их сыновей и дочерей.

"Они воруют детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных под эгидой того, что им нужна гуманитарная помощь, брать какие-то гуманитарные наборы или просто продукты и потом возвращаться назад, и рассказывать им, как обустроены позиции украинских защитников", - сообщил Гайдай.