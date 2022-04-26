О нас
Аудио новости

Глава Луганской ОВА заявил о похищении детей в целях шантажа

Глава Луганской ОВА заявил о похищении детей в целях шантажа В украинском городе Рубежный российские военные похищают детей и используют их для шантажа
Другие страны
26 апреля 2022 г. 17:54
Глава Луганской ОВА заявил о похищении детей в целях шантажа

В украинском городе Рубежный российские военные похищают детей и используют их для шантажа.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, информацией об этом поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в личном Telegram-канале.

По его словам, российские военные заставляют матерей разведывать позиции Вооруженных сил Украины, угрожая расстрелять их сыновей и дочерей.

"Они воруют детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных под эгидой того, что им нужна гуманитарная помощь, брать какие-то гуманитарные наборы или просто продукты и потом возвращаться назад, и рассказывать им, как обустроены позиции украинских защитников", - сообщил Гайдай.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi