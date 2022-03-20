В Украине решили остановить деятельность ряда партий

Совет нацбезопасности и обороны Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения.

Совет нацбезопасности и обороны Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

"СНБО решил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Держава"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо", - сказал президент.

Минюсту поручено принять меры, чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политических сил.