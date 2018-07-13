В Украине разбился легкомоторный самолет

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Сумской области Украины на кукурузное поле упал легкомоторный самолет, пилот погиб, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По данным местной полиции, погиб 55-летний пилот - предположительно, владелец самолета.

Самолет по заказу местной агрофирмы осуществлял обработку полей химикатами.

Работающие на месте происшествия следователи предварительно рассматривают две версии произошедшего: самолет зацепился за высоковольтные провода или его двигатель был неисправен.