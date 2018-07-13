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    В Украине разбился легкомоторный самолет

    Самолет по заказу местной агрофирмы осуществлял обработку полей химикатами

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Сумской области Украины на кукурузное поле упал легкомоторный самолет, пилот погиб, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    По данным местной полиции, погиб 55-летний пилот - предположительно, владелец самолета.

    Самолет по заказу местной агрофирмы осуществлял обработку полей химикатами.

    Работающие на месте происшествия следователи предварительно рассматривают две версии произошедшего: самолет зацепился за высоковольтные провода или его двигатель был неисправен.

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