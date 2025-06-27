В Украине рассекретят данные о недрах страны

Геологическая информация об украинских недрах с грифом "секретно" станет открытой для привлечения иностранных инвесторов и сотрудничества с США в рамках соглашения о недрах.

Геологическая информация об украинских недрах с грифом "секретно" станет открытой для привлечения иностранных инвесторов и сотрудничества с США в рамках соглашения о недрах.

Как передает Report со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, об этом заявила глава ведомства Светлана Гринчук.

"Снимаем грифы ограничения - открываем доступ к информации о стратегических и критических минеральных ресурсах", - указала она.

Министр сообщила, что сейчас завершаются все бюрократические процедуры для свободной работы с информацией об украинских недрах, так как большинство данных до сих пор хранилось лишь в бумажном виде.

Гринчук указала, что министерство уже оцифровало 6 тыс. книг с геологической информацией, планируется оцифровать еще 60 тыс. книг. Проект реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, планируется его расширение совместно с американской DFC.