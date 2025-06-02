В Украине раскрыли детали представленного России меморандума

Украинское издание "Общественное" представило полный текст меморандума Украины, который был предложен России и США.

Украинское издание "Общественное" представило полный текст меморандума, который был предложен Киевом Москве и Вашингтону.

Как передает Report со ссылкой на издание, Украина потребовала от России безусловного прекращения огня "в небе, на суше и на море" в качестве условия для переговоров.

Кроме того, украинская сторона настаивает на возвращении всех депортированных и незаконно перемещенных из страны детей, обмене пленных по принципу "всех на всех" как мера укрепления доверия. Украина также рассчитывает получить от РФ надежные гарантии безопасности о "неповторении агрессии".

"Украина не обязуется быть нейтральной. Государство может выбрать часть евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса. Не могут быть установлены никакие ограничения на численность, размещение и другие параметры украинских Сил обороны, а также размещение войск иностранных дружественных государств на территории Украины", - приводит СМИ выдержки из документа.

В нем отмечается, что территориальные приобретения РФ после 2014 года не должны будут признаваться международным сообществом, а лидеры России и Украины должны будут встретиться для согласования ключевых аспектов урегулирования.

Киев также допустил поэтапное и постепенное снятие санкций с РФ с возможностью их возобновления в случае необходимости.

Второй раунд российско-украинских переговоров, как заявили в МИД Турции, пройдет 2 июня в Стамбуле. "Встреча должна начаться 2 июня в 13:00 по турецкому времени во дворце Чыраган в Стамбуле", - указали в ведомстве.

Напомним, что первая встреча между российской и украинской делегациями прошла 16 мая также в Стамбуле.

По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс.