В Украине провело обыски у заместителей двух министров

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у заместителей двух министров - глав Минагрополитики и Минэкономики, а также советника замглавы ОП.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у заместителей двух министров - глав Минагрополитики и Минэкономики, а также советника замглавы ОП.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, обыски касаются расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.

По данным журналистов, обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко.

Сообщается также, что обыски проводились в среду и четверг.