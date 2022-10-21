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В Украине провело обыски у заместителей двух министров

В Украине провело обыски у заместителей двух министров Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у заместителей двух министров - глав Минагрополитики и Минэкономики, а также советника замглавы ОП.
Другие страны
21 октября 2022 г. 08:20
В Украине провело обыски у заместителей двух министров

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у заместителей двух министров - глав Минагрополитики и Минэкономики, а также советника замглавы ОП.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, обыски касаются расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.

По данным журналистов, обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко.

Сообщается также, что обыски проводились в среду и четверг.

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