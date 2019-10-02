В Украине прошли акции протеста против подписания "формулы Штайнмайера"

В Украине прошла волна акций протеста "Нет капитуляции против формулы Штайнмайера".

Как передает Report со ссылкой на УНН, протесты прошли в Киеве, Львове, Харькове, Запорожье и Мариуполе.

Национальный корпус Львовской области на своей странице в Facebook сообщил, что под стенами приемной управления СБУ Львовской области накануне вечером прошла стихийная акция протеста против принятия так называемой "формулы Штайнмайера".

В самом Киеве началась бессрочная акция протеста, объявлено о создании так называемого Штаба национального сопротивления на Майдане независимости.

Аналогичные протесты были зафиксированы также в Запорожье и Мариуполе.

Основные требования протестующих: обнародовать текст документа, который подписал Леонид Кучма; отправить в отставку министра иностранных дел Вадима Пристайко и уполномоченного по трехсторонней контактной группе Леонида Кучму в случае подписания соглашения на условиях России; открыть уголовное производство против упомянутых лиц.

Отметим, что "формула Штайнмайера" - это план, разработанный экс-главой МИД Германии, а ныне президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером, который определяет особый статус Донбасса в составе Украины и предполагает проведение выборов в регионе по украинским законам.