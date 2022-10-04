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В Украине "приземлили" беспилотник Mohajer-6 иранского производства

В Украине "приземлили" беспилотник Mohajer-6 иранского производства В Украине военным удалось "приземлить" ударный беспилотник Mohajer-6 иранского производства, которым ВС России пытались атаковать Одессу.
Другие страны
4 октября 2022 г. 01:22
В Украине приземлили беспилотник Mohajer-6 иранского производства

В Украине военным удалось "приземлить" ударный беспилотник Mohajer-6 иранского производства, которым ВС России пытались атаковать Одессу.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявило Министерство обороны Украины.

"Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, несколько дней назад запущенный для координации атаки на Одессу", - говорится в сообщении.

Дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. По информации военных, беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Начало производства данного БПЛА приходится на 2017 год.

Mohajer-6 имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость БПЛА составляет 200 км/ч, продолжительность полета -12 часов, а максимальная высота - 5400 метров.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada İran istehsalı olan “Mohajer-6” pilotsuz təyyarə endirilib

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