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В Украине принят закон о введении института множественного гражданства

В Украине принят закон о введении института множественного гражданства Верховная Рада Украины приняла закон о введении института множественного гражданства.
Другие страны
18 июня 2025 г. 14:37
В Украине принят закон о введении института множественного гражданства

Верховная Рада Украины приняла закон о введении института множественного гражданства.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report со ссылкой на Верховную Раду, законопроект принят сегодня во втором чтении после многомесячных дебатов.

Принятие данного закона будет способствовать созданию условий для возвращения граждан, вынужденно покинувших Украину из-за войны, а также сохранению ими украинского гражданства.

Кроме того, это расширит возможности для отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства получить украинское гражданство.

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