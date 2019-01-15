В Украине предложили принять новую конституцию

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предлагает между президентскими и парламентскими выборами в Украине, которые пройдут весной и осенью 2019 года соответственно, провести референдум, чтобы принять новую Конституцию Украины.

Как передаёт Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Тимошенко считает, что необходимо из Конституции убрать двоевластие, из-за которого реально правительством управляет и премьер-министр, и президент. При этом она подчеркнула, что по Конституции у всенародно избранного президента должна быть возможность реально брать на себя ответственность, управлять процессами, но быть подконтрольным и подотчетным.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что будет бороться за пост президента Украины на выборах в 2019 году.