В Украине предложено прекратить транспортное сообщение с Россией

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Украина должна прекратить транспортное сообщение с Россией. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Он предлагает принять такие меры во избежание задержания украинцев.

"Каждый украинец, который живет в Крыму, на оккупированном Донбассе, находится в России и не является коллаборационистом, по определению — заложник агрессора. Ведь в любой момент он может попасть за решетку и стать, если пожелает агрессор, "медийным лицом". Поэтому имеем две главные стратегии — минимизацию количества таких потенциальных заложников в РФ и их защиту на захваченных территориях. Прежде всего должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с Россией", — написал Бабин в своей статье.