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    В Украине потерпел крушение спасательный вертолёт

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Харьковской области Украины потерпел крушение вертолёт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

    Как передает Report, об этом сообщает УНН.

    Как заявил замначальника ГУ Нацполиции в Харьковской области — начальник следственного управления Сергей Чиж, ЧП произошло в Красноградском районе.

    «В результате происшествия погибших нет. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка», — сообщил он.

    Утром 6 сентября стало известно о крушении вертолёта в Киеве, в результате которого пострадали два человека.

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