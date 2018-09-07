В Украине потерпел крушение спасательный вертолёт

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Харьковской области Украины потерпел крушение вертолёт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как передает Report, об этом сообщает УНН.

Как заявил замначальника ГУ Нацполиции в Харьковской области — начальник следственного управления Сергей Чиж, ЧП произошло в Красноградском районе.

«В результате происшествия погибших нет. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка», — сообщил он.

Утром 6 сентября стало известно о крушении вертолёта в Киеве, в результате которого пострадали два человека.