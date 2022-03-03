В Украине погибла сотрудница ОБСЕ

Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине Марина Фенина погибла при обстреле Харькова.

Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине Марина Фенина погибла при обстреле Харькова.

Как передает Report, об этом сообщил секретариат ОБСЕ в Вене.

"Марина была убита, когда доставляла продукты для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий", - говорится в заявлении ОБСЕ.

Соболезнования близким погибшей выразили действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

"Несмотря на неоднократные призывы всего международного сообщества и ОБСЕ, неспровоцированная военная операция против Украины продолжается. Мы решительно осуждаем усиление обстрелов городских центров, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, и вновь обращаемся к Российской Федерации с призывом о немедленном прекращении боевых действий и вступить в конструктивный диалог", - говорится в заявлении ОБСЕ.