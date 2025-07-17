В Украине подтвердили, что Россия передала тела погибших солдат ВСУ

В Украине подтвердили, что российская сторона передала тела убитых украинских военнослужащих.
Как передает Report, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
Передачу тел погибших представителям правоохранительных органов осуществляли военнослужащие ВСУ.
Ранее сообщалось, что РФ передаст Украине в общей сложности 3 тыс. тел погибших солдат ВСУ.