В Украине подписана первая в истории страны хартия мусульманских организаций

Киев. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве состоялось заседание "круглого стола" на тему: "Официальное подписание мусульманскими организациями "Хартии мусульман Украины".

Организаторами заседания выступили Духовное управление мусульман Крыма в Украине, Духовное управление мусульман "УММА" и Общественный союз "Всеукраинская ассоциация "Альраид".

В ходе мероприятия была подписана первая в истории независимой Украины хартия мусульманских организаций Украины. Его подписали несколько десятков представителей мусульманских организаций Украины.

Как сказал Report один из разработчиков документа, муфтий Духовного управления мусульман "УММА" Саид Исмаилов, этот документ носит декларативный характер, и декларирует принципы, на которых мусульмане хотят строить отношения, как между различными мусульманскими организациями Украины, так и отношение мусульман к государству, языка, культуры и многих других социально важных вопросов.

"Хартия поможет мусульманским религиозным и общественным организациям согласовать консолидированную позицию по многим актуальным вопросам, касающихся жизни мусульман Украины. Еще одна задача - задекларировать перед украинским обществом позицию мусульман Украины в вопросах, касающихся общественной жизни страны. Хартия мусульман Украины - это продолжение Европейской хартии мусульман, принятой в Евросоюзе в 2008 году крупнейшими мусульманскими организациями Европы. Подписанный сегодня документ учитывает все особенности жизни мусульман в Украине, социальные, политические и другие факторы в стране. Также, после сегодняшнего подписания «Хартии мусульман Украины», этот документ не является закрытым, и его в дальнейшем могут подписывать другие мусульманские организации Украины", - заявил Саид Исмаилов Report.

Среди участников "круглого стола" были Саид Исмаилов - муфтий ДУМУ "Умма", Cейран Арифов - заместитель председателя Ассоциации "Альраид", Анвар Деркач - известный журналист, Мариуш Маршевский - сотрудник Института Востока исторического факультета Познанского университета (Польша), Юрий Кочубей – ведущий научный сотрудник Института востоковедения им. Агафангела Крымского НАН Украины, Сулейман Хайруллаев - председатель Ассоциации мусульман Украины, Айдер Рустамов - Муфтий ДУМК, представители мусульманских организаций.