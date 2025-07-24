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В Украине подготовлен законопроект для усиления независимости правоохранительной и антикоррупционной системы

В Украине подготовлен законопроект для усиления независимости правоохранительной и антикоррупционной системы В Украине подготовлен законопроект для усиления независимости правоохранительной и антикоррупционной системы
Другие страны
24 июля 2025 г. 16:46
В Украине подготовлен законопроект для усиления независимости правоохранительной и антикоррупционной системы

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект об укреплении национальной правоохранительной системы, обеспечении независимости антикоррупционных органов и надежной защиты от любого российского влияния или вмешательства.

Как сообщает Report,об этом президент Украины написал в соцсети “Х“.

По его словам, документ сбалансирован и включает в себя конкретные инструменты для исключения любых связей с Россией, а также подтверждает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ожидается, что законопроект будет внесен в Верховную Раду уже сегодня.

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