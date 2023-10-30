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В Украине планируют ввести "смарт-мобилизацию"

В Украине планируют ввести "смарт-мобилизацию" В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию", которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они желают мобилизоваться.
Другие страны
30 октября 2023 г. 15:28
В Украине планируют ввести смарт-мобилизацию

В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию", которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они желают мобилизоваться.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы хотим запустить так называемую "смарт-мобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает - это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает - специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не под принуждением, а самостоятельно. То есть человек решил, что он хочет служить в Вооруженных силах Украины", - сказал он.

Федоров отметил, что подобный пилотная версия проекта планируется к запуску в течении нескольких месяцев.

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