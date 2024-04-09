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В Украине планируют построить завод по производству ядерного топлива

В Украине планируют построить завод по производству ядерного топлива Компания-оператор украинских АЭС "Энергоатом" планирует построить завод по производству ядерного топлива рядом с городом Южноукраинском Николаевской области.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 19:25
В Украине планируют построить завод по производству ядерного топлива

Компания-оператор украинских АЭС "Энергоатом" планирует построить завод по производству ядерного топлива рядом с городом Южноукраинском Николаевской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава компании Петр Котин.

"Завод мы решили разместить рядом с городом Южноукраинском. Даже не ожидал, что такая большая поддержка будет обеспечена от жителей города", - сказал он.

По его словам, Украине необходимо обеспечить источники поставок ядерного топлива и одним из них станет собственное производство.

Глава компании отметил, что "Энергоатом" намерен производить ядерное топливо по технологии компании Westinghouse: "На сегодня мы полностью отказались от поставок российского ядерного топлива, берем топливо только от Westinghouse", - добавил он.

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