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В Украине перезахоронили останки солдат ВОВ

В Украине перезахоронили останки солдат ВОВ Останки 10 советских солдат, погибших вблизи Киева в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), перезахоронили в Киевской области, в день 78-й годовщины освобождения украинской столицы от немецко-фашистских захватчиков.
Другие страны
6 ноября 2021 г. 22:46
В Украине перезахоронили останки солдат ВОВ

Останки 10 советских солдат, погибших вблизи Киева в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), перезахоронили в Киевской области, в день 78-й годовщины освобождения украинской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), члены которой присутствовали на траурной церемонии.

"Сегодня, в день освобождения Киева от фашистских захватчиков, по традиции мы проводим перезахоронение советских солдат, которые защищали и освобождали столицу Украины. В эти дни особенно четко ощущаешь, насколько была страшная та война, как много осталось погибших, которые еще не похоронены", - сказал сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Мы этим занимаемся и будем заниматься до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат Великой Отечественной войны", - добавил он.

Траурное мероприятие с участием представителей ОПЗЖ состоялось в поселке Гатное Киевской области. Останки погибших были обнаружены сотрудниками поискового отряда "Днепр - Украина". Представители партии во главе с Бойко также открыли первый на Украине памятный знак в честь бойцов Пинской военной флотилии, погибших при защите Киева в 1941 году.

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